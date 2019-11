Mittlerweile wird im Bereich Recruiting und Onboarding viel Aufwand und die Aufmerksamkeit in die Suche über Personalvermittler oder über den eigenen HR-Bereich investiert. Welches Tool setzen wir ein, entscheiden wir uns für ein Assessmentcenter, fragen sich viele Personalverantwortliche. Auch in den Bereich "Employer Branding" wird viel Zeit investiert. Alles dafür, den passenden Menschen zu erkennen und auch anzusprechen. Der Wettbewerb, um die besten Talente zu finden und diese so schnell wie möglich einzustellen, ist bereits seit Jahren intensiv am Laufen. Wir unterhalten uns heute mit Valentina Hornek, Verantwortliche für HR und Marketing bei der Firma Otago Online Consulting, die das alles ein wenig anders sieht. ...

