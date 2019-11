Sehr interessante - und überraschende Neuigkeiten - kommen heute von Amani Gold (ASX ANL / WKN A2DJ27). Der australische Goldexplorer mit Fokus auf das Giro-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo ist nämlich nun auch im Goldhandel aktiv und geht davon aus, sich so eine signifikante Einnahmequelle erschlossen zu haben. Amani teilte nämlich heute mit, dass man sich über eine 60%ige Beteiligung an Amago Trading Limited ...

Den vollständigen Artikel lesen ...