Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Kurz vor dem Wochenende legten die US-Indizes wieder den Vorwärtsgang ein. Für den amerikanischen Leitindex ging es um knapp 0,4 Prozent nach oben. Der S&P 500 legte um 0,2 Prozent zu. Und der Nasdaq 100 schloss mit einem Mini-Plus von 0,08 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Uber, TD Ameritrade, Charles Schwab, Pinduoduo, Tiffany, Tesla, Disney und Netflix. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.