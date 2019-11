NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street wird am Montag zum Start leicht im Minus erwartet, nachdem sie am Freitag neue Rekordhöhen erklommen hatte. Im Fokus steht das Thema Handelsstreit zwischen den USA und China. Hier kam etwas Druck auf die Aktien-Futures, weil sich die Stimmung in Peking bezüglich eines baldigen Deals wohl deutlich eingetrübt hat. So wird auf einen Tweet von CNBC Beijing verwiesen, wonach China auf eine Annullierung der bereits eingeführten US-Zölle auf chinesische Güter gesetzt habe.

Die Suche nach einer Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China ging auch am Wochenende weiter. Wie das chinesische Handelsministerium mitteilte, hat Verhandlungsführer Liu He sowohl mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer als auch mit US-Finanzminister Steven Mnuchin telefoniert. Die Gespräche hätten auf Wunsch der USA stattgefunden und seien "sehr konstruktiv" verlaufen.

Die Teilnehmer hegen weiter die Hoffnung, dass es bald zu einer Vereinbarung kommt, bevor neue Strafzölle im kommenden Monat in Kraft treten.

Yen holt Tagesverluste wieder auf

Mit der wieder gestiegenen Skepsis im Handelsstreit zeigen sich die sicheren Hägen Yen, Gold und Anleihen erholt. Der Dollar gibt alle Tagesgewinne gegen den Yen wieder ab und steht nun bei 108,75 nach 108,77 am späten Freitag. Zugleich tendiert der Greenback gegen den Euro etwas leichter, wie bereits am Freitag.

Die sicheren Häfen Anleihen und Gold haben ihre Verluste aufgeholt. Der Goldpreis tendiert unverändert bei 1.466 Dollar je Feinunze. Die Zehnjahresrendite verliert 1 Basispunkt auf 1,82 Prozent.

Nach dem kräftigen Anstieg am Freitag und mit der wiederaufgefrischten Skepsis im Handelsstreit gibt der Ölpreis etwas nach. Konjunkturhoffnung hatte die Preise am Freitag nach oben getrieben. Das Barrel der Sorte WTI gibt 0,7 Prozent nach auf 57,32 Dollar, Brent verliert 1,1 Prozent auf 62,63 Dollar.

HP nach abgelehntem Gebot schwächer

Im Blick könnte die HP-Aktie stehen. Der Konzern hat eine Übernahmeofferte von Xerox in Höhe von 33 Milliarden Dollar abgelehnt, zugleich aber Interesse an Gesprächen geäußert. Die Aktien verlieren vorbörslich 0,9 Prozent.

Tesla plant laut einem Medienbericht, für die künftige Fabrik bei Berlin bis zu 4 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen. Dem Bericht zufolge könnte Tesla mit Staatshilfen in Höhe von rund 300 Millionen Euro rechnen, sofern die EU zustimmt. Für die Aktie geht es 0,1 Prozent nach oben.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,60 -1,2 1,61 39,6 5 Jahre 1,64 -1,5 1,65 -28,6 7 Jahre 1,74 -1,1 1,75 -51,1 10 Jahre 1,82 -1,0 1,83 -62,3 30 Jahre 2,30 -0,5 2,30 -76,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:02 Fr, 17:59 Uhr % YTD EUR/USD 1,1061 +0,08% 1,1064 1,1045 N/A EUR/JPY 120,29 +0,07% 120,47 120,17 N/A EUR/CHF 1,0941 +0,05% 1,0947 1,0939 -2,8% EUR/GBP 0,8533 -0,27% 0,8542 0,8562 -5,2% USD/JPY 108,75 -0,01% 108,92 108,80 -0,8% GBP/USD 1,2962 +0,35% 1,2949 1,2900 +1,6% USD/CNH (Offshore) 7,0276 +0,31% 7,0132 7,0059 +2,3% Bitcoin BTC/USD 8.434,51 -1,23% 8.421,76 8.456,01 N/A ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,32 57,72 -0,7% -0,40 +18,5% Brent/ICE 62,63 63,30 -1,1% -0,67 +13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.465,78 1.466,50 -0,0% -0,72 +14,3% Silber (Spot) 16,91 16,97 -0,3% -0,06 +9,2% Platin (Spot) 885,76 892,90 -0,8% -7,14 +11,2% Kupfer-Future 2,62 2,64 -0,5% -0,01 -0,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2019 09:03 ET (14:03 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.