FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IBC ADVANCED ALLOYS CORP. JRB2 CA44923T8683
AB/FROM ONWARDS 25.11.2019 16:06 CET
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IBC ADVANCED ALLOYS CORP. JRB2 CA44923T8683
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