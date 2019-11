Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesbank hat die momentan schwierige Definition der Projekte, in die mit "grünen Anleihen" investiert wird, verantwortlich für die nur schleppende Verbreitung solcher nachhaltigen Finanzprodukte gemacht. Der grundsätzliche Unterschied zwischen einem Green Bond und einer herkömmlichen Anleihe bestehe in der zweckgebundenen Erlösverwendung, erklärte die Notenbank in der Stellungnahme für eine Anhörung im Bundestag.

Jedoch sei es "analytisch schwierig, grüne Projekte eindeutig zu definieren und zu klassifizieren". Dies führe dazu, dass derzeit noch ein überschaubares Angebot an Green Bonds am Markt verfügbar sei. Der Anteil nachhaltiger Anleihen am gesamten Anleihemarkt betrage "nur 2 Prozent weltweit", sagte Bundesbank-Vorständin Sabine Mauderer bei der Anhörung im Finanzausschuss des Bundestags in Berlin. "Das ist nicht viel", konstatierte sie.

Aktuell gebe es weder auf internationaler noch nationaler Ebene ein Rahmenwerk, das es erlauben würde, "nachhaltig angelegtes Kapital einheitlich und eindeutig zu kategorisieren und dementsprechend zu beziffern", so die Bundesbank. Verlässliche Kennzahlen seien jedoch unabdingbar, um Finanzmarktakteure zu befähigen, Chancen und Risiken verschiedener Investments angemessen zu evaluieren und die Kapitalallokationsfunktion des Finanzmarktes in effizienter Weise zu ermöglichen.

Kernstück eines Aktionsplans der EU-Kommission dazu sei eine einheitliche Taxonomie, also eine konsistente Klassifizierung nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten, und mit Taxonomie und Offenlegung würden "mögliche Risiken, die der Klimawandel und der Übergang in eine emissionsarme Wirtschaft für das Finanzsystem birgt, besser einschätzbar und damit transparenter".

Mauderer nannte physische Risiken wie zum Beispiel Waldbrände, vor allem aber "transitorische Risiken", die unter anderem darin bestünden, dass Unternehmen sich nicht früh genug auf den Wandel zu einer emissionsarmen Wirtschaft einstellten. "Die Finanzstabilität in Deutschland ist durch den Klimawandel betroffen", sagte sie.

