Paris (www.fondscheck.de) - Wilhelm Gold betreut von der Frankfurter Niederlassung aus ab sofort institutionelle Anleger in Deutschland und Österreich, so Edmond de Rothschild in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit der Neueinstellung, die das bestehende Team erweitert, verfolgt Edmond de Rothschild Asset Management konsequent sein Ziel, den institutionellen Vertrieb weiter auszubauen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...