Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Novartis nach einer Übereinkunft zur Übernahme von Medicines auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Aus strategischer Sicht sei der Zukauf sinnvoll, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Der schweizerische Pharmakonzern bereichere das Portfolio mit einem Spezialisten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mit Blick auf das Herzmittel Entresto von Novartis ergebe sich hohes Synergiepotenzial./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 10:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-11-25/17:33

ISIN: CH0012005267