ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag freundlich geschlossen und im Verlauf ein Rekordhoch markiert. Auch in den USA waren am Nachmittag wichtige Börsenindizes auf neue Rekordstände geklettert. Händler sprachen daher von einer positiven Stimmung an den Börsen. Berichte über eine bevorstehende Einigung eines "Phase-eins-Abkommens" im US-chinesischen Handelsstreit stützten. US-Präsident Donald Trump hatte sich entsprechend optimistisch geäußert. Meldungen zufolge soll Peking bereit sein, gegen chinesische Unternehmen wegen des Diebstahls geistigen Eigentums vorzugehen. Auch die Erholung des ifo-Geschäftsklimas in Deutschland wurde positiv zur Kenntnis genommen.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 10.469 Punkte und ging damit knapp unter dem neuen Rekordhoch von 10.473 Zählern aus dem Handel. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 47,66 (zuvor: 58,24) Millionen Aktien.

Angesichts der Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Handelsdisputs zählten Titel aus dem Luxusgüter-Segment zu den Gewinnern. Swatch und Richemont kletterten um 1,7 bzw. 1,4 Prozent. Für beide Unternehmen ist der China-Handel - und hier vor allem jener in Hongkong - von großer Bedeutung. Die Kommunalwahlen in der Sonderverwaltungszone sollten zur Beruhigung der aufgeheizten politischen Atmosphäre beitragen, hieß es. Zudem stützten Konsolidierungsfantasien im Sektor, nachdem sich LVMH und Tiffany wie erwartet handelseinig geworden waren. Der französische Luxuswarenkonzern übernimmt den Schmuckhersteller - der Transaktionswert liegt bei 16,2 Milliarden Dollar.

Trotz einer Milliardenübernahme in den USA ging es für Novartis um 1,2 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern übernimmt das US-Unternehmen Medicines für rund 9,7 Milliarden Dollar. Laut Vontobel passt der Kauf in die Novartis-Strategie. Auch Jefferies machte eine klare strategische Logik in der Transaktion aus.

Die Wettbewerberpapiere von Roche zogen um 1,2 Prozent an. Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft ein neues Medikament der Roche-Tochter Genentech zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie (SMA) vorrangig. Bank of America-Merrill Lynch verwies zudem von sehr starken Daten des Leberkrebspräparats Tecentriq von Roche. Hier zeichne sich neues Blockbuster-Potenzial ab.

Der Spezialchemiekonzern Sika expandiert in Rumänien und übernimmt die lokale Adeplast SA, ein Anbieter von Baumörteln und Lösungen für die Wärmedämmung. Sika gewannen 1,4 Prozent. Unter den Nebenwerten stürzten Schmolz + Bickenbach um 5 Prozent ab. Die Schweizer Übernahmekommission hatte dem angeschlagenen Speziallangstahlanbieter einen Strich durch die Kapitalerhöhungspläne gemacht. Das Unternehmen warnte in der Folge, das Insolvenzrisiko steige "in erheblichem Maße".

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2019 11:43 ET (16:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.