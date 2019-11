Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt mit den Kursen überwiegend aufwärts. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 13.246 Punkte. Damit bleibt das Jahreshoch bei 13.374 Punkten weiterhin in Reichweite. "Der Markt setzt weiter auf eine konjunkturelle Bodenbildung", so Ulrich Stephan, Anlage-Stratege der Deutschen Bank. Stephan rechnet mit weiter steigenden Kursen und einem DAX-Stand von 14.000 Punkten im kommenden Jahr.

Am Montag stützten vor allem Berichte über eine bevorstehende Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Stimmung. Auch die weitere leichte Erholung des ifo-Geschäftsklima-Index untermauerte die Hoffnung auf eine konjunkturelle Wende. Wichtig und positiv sei, dass die Markterwartungen von einem Anstieg des Index und auch beider Komponenten erfüllt worden wurden, so ein Händler. Der Gesamtindex stieg im November auf 95 von 94,7 - erwartet wurde ein Wert von 95,1.

In der zweiten Reihe zog der TecDAX um 1,1 Prozent auf 3.046 Punkte an. Mit dem Tageshoch von knapp 3.049 Punkte verfehlte er das 18-Jahres-Hoch vom 4. September 2018 nur um einen Punkt. Beigetragen zu dem Anstieg haben am Montag vor allem Morphosys und Sartorius mit deutlichen Aufschlägen.

Baut BAIC ihre Daimler-Beteiligung aus? - Siemens steigen mit Gamesa

Im DAX setzten Daimler die jüngste Aufwärtsbewegung fort und gewannen 1,4 Prozent. Einen möglichen Kurstreiber machten die Analysten von Evercore hinter der Anteilsmeldung vom Freitag aus. Die Bank HSBC hatte hier einen Anteil von 5,23 Prozent der Stimmrechte vermeldet. Dies habe Fragen aufgeworfen, ob hier ein großer strategischer Investor Positionen aufbaue. Laut Kreiseangaben soll der chinesische BAIC-Konzern Interesse haben, den Anteil weiter aufzustocken.

Siemens stiegen um 1,4 Prozent auf 116,42 Euro und markierten den höchsten Stand seit 15 Monaten. Wie es hieß, könnte Siemens alle Aktien der Windkrafttochter Gamesa übernehmen. Deren Aktien haussierten mit einem Plus von 8,5 Prozent.

Mit angeführt wurde die Gewinnerliste im DAX von RWE, die um 1,8 Prozent zulegten. Auch Infineon und Wirecard zeigten sich fest.

Kurseinbrüche bei Thyssenkrupp und Isra Vision

In der zweiten Reihe fielen Thyssenkrupp um 4,6 Prozent. Händler verwiesen auf Hiobsbotschaften um die schweizerische Schmolz + Bickenbach. Deren Aktien brachen um 5,0 Prozent ein, nachdem die Übernahme-Kommission in der Schweiz gegen die Pläne zur notwendigen Kapitalerhöhung ist. Der Stahlhersteller warnte daraufhin vor dem Risiko einer drohenden Insolvenz. Zwischenzeitlich hatte der Kurs schon deutlich stärker nachgegeben.

Nicht mehr aufrechterhalten konnten Isra Vision im TecDAX ihre Prognose, wegen der Verzögerung von Aufträgen. Anders als bislang erwartet ist der Umsatz nicht zweistellig, sondern nur moderat einstellig gewachsen, teilte das Unternehmen mit. Der Kurs knickte um 14,9 Prozent ein.

Dagegen gewannen Morphosys 3,2 Prozent. Das Unternehmen ist laut Finanzvorstand im Gespräch mit anderen Unternehmen zu einer möglichen globalen Partnerschaft für einen Wirkstoff gegen Blutkrebs, wie es am Markt hieß. Und Hellofresh stiegen um 2,2 Prozent auf 18,56 Euro, nachdem im Verlauf bei 19,18 Euro ein neues Allzeithoch markiert worden war. Als Grund nannten Händler das weiter vorhandene Kaufinteresse nach den zuversichtlichen Aussagen im Quartalsbericht. In diesem hatte das Unternehmen Wachstums- und Renditeerwartungen erhöht.

Kein Hindernis für eine Fortsetzung der Kursrally bei Encavis wurde nach den Neunmonatszahlen gesehen. Die bereits im August erhöhte Prognose wurde erneut bestätigt. Operativ stieg der Gewinn um 21 Prozent an, vor allem getragen von einer deutlichen Margenverbesserung. Die Aktie hat seit Jahresbeginn allerdings schon fast 70 Prozent gewonnen. Das dürfte der Grund für das Kursminus von 3,9 Prozent gewesen sein.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 54,9 (Freitag: 74,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,59 (Freitag: 3,43) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner, 5 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.246,45 +0,63% +25,45% DAX-Future 13.245,00 +0,64% +25,40% XDAX 13.247,21 +0,43% +25,20% MDAX 27.282,98 +0,71% +26,38% TecDAX 3.046,00 +1,13% +24,32% SDAX 12.024,79 +0,56% +26,45% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,05 -19 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2019 11:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.