FRANKFURT (Dow Jones)--Blackrock will bei der Deutsche Wohnen SE Einfluss nehmen. Der Investor hält bereits seit August mehr als 10 Prozent der Anteile und plant, die Beteiligung in den kommenden zwölf Monaten weiter aufzustocken. Dies teilte Blackrock dem Berliner Wohnimmobilienkonzern bereits am 20. November mit, wie die Deutsche Wohnen am Montag bekanntgab.

"Die Investitionen sind sowohl auf die Umsetzung strategischer Ziele als auch auf die Erzielung eines Handelsergebnisses ausgerichtet", teilte Blackrock demnach mit. "Wir beabsichtigen, Einfluss auf die Ernennung oder Abberufung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane des Emittenten zu nehmen."

Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur werde nicht angestrebt. Der Erwerb der Stimmrechte sei mit Kundengeldern finanziert worden.

November 25, 2019 12:23 ET (17:23 GMT)

