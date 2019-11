(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

IAdea Deutschland stellt zu IAdea Playern kompatible Digital Signage All-In-One Lösung vor

Schwentinental 25.11.2019 11:46

[https://www.digitalsignage.de/portfolio-IAdea-hardware/smart-promobox.html] Digital-Signage-Inhalte binnen Minuten vor Ort auf ein Display zaubern, das verspricht IAdea Deutschland mit seiner "Smart PromoBox". Der ultrakompakte, robuste sowie lüfterlose Signage-Player läuft unter Windows-10 und kann gleichzeitig zwei 4K-Monitore mit lokalen Inhalten via HDMI oder Display-Port ansteuern. Er ist kompatibel zu allen Playern & Signboards 10-98 Zoll der IAdea Deutschland GmbH, für die nur Einmallizenzen zu erwerben sind.

Auf Messen und Veranstaltungen sind WLANs, wenn überhaupt vorhanden, meist kostenpflichtig und häufig überlastet. Nicht die besten Voraussetzung, um Digital-Signage-Inhalte mobil Vor-Ort auszuspielen. Aber auch überall dort, wo ein eigenständiges Digital-Signage-Netzwerk keinen Sinn macht, wie in kleineren Geschäften im stationären Einzelhandel, Tankstellen, Hotels, Handwerksbetriebe, Immobilienbüros, Kanzleien, etc. ist die ultrakompakte Plug&Play-Lösung "Smart PromoBox" ideal, um Kunden und Besucher via mit Digital-Signage-optimierten Inhalten zu informieren.

Denn so, Björn Christiansen, geschäftsführender Gesellschafter von IAdea Deutschland: "Sie möchten auf Messen oder in Ihrem Geschäft Ihre Produkte oder Dienstleistungen bewerben, Mitarbeiter informieren oder Ihren Kunden die Wartezeit verkürzen? Nichts einfacher als das - mit der IAdea-Deutschland-Smart-Promo-Box! Strom und Display anschließen und schon lassen sich binnen weniger Minuten die ersten Inhalte präsentieren."

Die Gestaltung und Steuerung der Inhalte übernimmt dabei das auf dem Signage-Player vorinstallierte, leistungsfähige und ohne Vorkenntnisse intuitiv zu bedienende "DS-Channel CMS" von IAdea Deutschland. Mit einer Vielzahl vorgefertigter Playlisten-Templates lassen sich die eigenen Inhalte wie Images, Logos, Texte, Powerpoints, Text-Ticker oder Videos simple integrieren und sofort beziehungsweise per Autostart ausspielen. Dabei kann der WYSIWYG-Editor über den lokalen Browser oder über das lokale Netzwerk bedient werden.

Die "Smart PromoBox" im robustem Metallgehäuse ist absolut langlebig und wartungsfrei, da ohne bewegliche Teile wie Lüfter oder Festplatte. Durch die geringe Bautiefe von gerade mal 3 cm passt die "Smart PromoBox zudem ganz einfach hinter jedes Display,

Kurzum, so [https://www.linkedin.com/in/björn-christiansen-946bb2135/?originalSubdomain=de] Björn Christiansen, zusammenfassend: "Unsere Smart-Promo-Box erfordert keinerlei Softwareinstallation und benötigt nicht einmal ein Netzwerk für den temporären Einsatz auf Messen oder Events. Mit vorgefertigten Playlisten-Templates können Ihre Inhalte wie Images, Videos, Logos, Text-Ticker in wenigen Minuten auf ihrem Display präsentiert werden. Mit Hilfe des WYSIWYG Editors lassen sich Templates beliebig editieren oder neue erstellen."

Für weitere Infos steht der Vertrieb der IAdea Deutschland GmbH unter vertrieb@digitalsignage.de und 0800 72400 98 zur Verfügung.

Digital Signage ist unsere Sprache - und das weltweit.

Seit 2000 ist IAdea DER anerkannte Pionier auf dem globalen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen erzeugt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf internationale Partnerschaften ist es IAdea gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf diversen Märkten ein global agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls weltweit ansprechbar ist.

Wir, die IAdea Deutschland GmbH als europäische Distribution, vertreiben die Technologie des führenden Digital Signage-Herstellers mit einem europaweiten, technischen Support, der auch Großbritannien einschließt. In unserem Hamburger Demo-Center zeigen wir Ihnen gern, was Sie von uns erwarten können. Sprechen Sie uns an!

Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll.

Wir bieten

… hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. IAdea's Digital Signage Produktlinie hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Simon Brandt

