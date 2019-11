NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich am Montag wieder in Rekordlaune: Die Nasdaq wie auch der marktbreite S&P-500 klettern im Verlauf auf neue Allzeithochs. Im Handel verweist man auf zunehmenden Optimismus auf eine zügige Lösung im US-chinesischen Handelsstreit. Laut Berichten soll Peking bereit sein, gegen chinesische Unternehmen wegen des Diebstahls geistigen Eigentums vorzugehen. Damit würde ein bedeutender Stolperstein für die Aushandlung eines so genannten "Phase-Eins-Abkommens" aus dem Weg geräumt. Zudem hat sich US-Präsident Donald Trump zuletzt wieder zuversichtlich zu einem baldigen Abschluss geäußert.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit gewinnt der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent auf 27.993 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite erhöhen sich um 0,6 bzw. 1,2 Prozent. Beide Indizes liegen knapp unter ihren Rekordständen.

"Die chinesische Regierung hat angeboten, mehr landwirtschaftliche Produkte aus den USA zu kaufen. Aber das wird bei der Trump-Administration nur eine begrenzte Wirkung entwickeln, echte Fortschritte in Bezug auf geistiges Eigentum könnten dagegen helfen, die erste Phase der Verhandlungen abzuschließen", sagt Marktanalyst David Madden von CMC.

Konjunkturseitig ist die Agenda zu Wochenbeginn übersichtlich. Es wurde lediglich der Fed National Activity Index für Oktober veröffentlicht. Dieser ist gefallen.

Uber verliert wichtige London-Lizenz

Unter den Einzelwerten geben Uber um 1,2 Prozent nach. Der Fahrtenvermittler hat die Lizenz für London, einen der größten und wichtigsten Märkte, verloren. Die zuständige Regulierungsbehörde begründete die Entscheidung mit Schwachstellen in Ubers App und bei der Fahrgastsicherheit.

Tesla erholen sich nach dem Kurseinbruch vom Freitag um magere 1,1 Prozent. Eine Panne hatte bei der Präsentation eines Pickup-Modells für fallende Kurse gesorgt. Über das Wochenende teilte Tesla-Gründer Elon Musk allerdings mit, es lägen bereits bis zu 200.000 Vorbestellungen vor.

Tiffany gewinnen 6,1 Prozent auf 133,14 Dollar. LVMH und der Schmuckhersteller sind sich wie erwartet handelseinig geworden. Der französische Luxusgüterkonzern übernimmt das US-Unternehmen und zahlt dafür 135 US-Dollar je Aktie. Medicines haussieren um 22,2 Prozent. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis kauft das US-Unternehmen für knapp 10 Milliarden US-Dollar.

Charles Schwab drehen 1,3 Prozent ins Plus. Der Online-Wertpapierhändler übernimmt den Wettbewerber TD Ameritrade für 26 Milliarden Dollar im Zuge eines Aktientauschs. Schwab zahlt gemessen an den Schlusskursen vom Freitag eine Prämie von 8,5 Prozent für Ameritrade. Die TD Ameritrade-Aktie zeigt sich 6,3 Prozent fester. Im Schlepptau gewinnen ETrade 2,3 Prozent, Interactive Brokers steigen um 2,7 Prozent.

Ebay klettern um 1,5 Prozent. Der Anbieter von Online-Marktplätzen steht Kreisen zufolge kurz vor dem Verkauf der Ticketplattform Stubhub an Viagogo für rund 4 Milliarden Dollar. Ebay hatte das Unternehmen im Jahr 2007 für rund 310 Millionen Dollar übernommen. Nvidia ziehen um 4,8 Prozent an, nachdem Morgan Stanley die Aktie auf "Buy" von "Hold" hochgestuft hat.

General Electric ziehen um 1,3 Prozent an, der Mischkonzern hat Carolina Dybeck Happe zum CFO bestellt. Sie fungierte bislang als CEO der dänischen Reederei A.P. Moeller-Maersk und ersetzt Jamie Miller.

Britisches Pfund steigt

Am Devisenmarkt zeigt sich der WSJ-Dollarindex kaum verändert. Der Dollar verteidigt damit seine Gewinne der vergangenen drei Handelstage. Der Euro notiert bei 1,1010 Dollar gegenüber 1,1072 im Hoch am Freitag. Das britische Pfund legt hingegen etwas zu auf 1,2887 Dollar nach 1,2850 am späten Freitag. Premierminister Boris Johnson will das Land bis Ende Januar aus der EU führen und verspricht für die Zeit danach Milliardeninvestitionen.

Mit den wieder gestiegenen Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelsstreit reduziert sich die Nachfrage für die vermeintlich sichere Gold-Anlage etwas. Der Goldpreis verliert 0,3 Prozent auf 1.458 Dollar. Am Rentenmarkt drehen die Notierungen dagegen ins Plus, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gibt 1,4 Basispunkte auf 1,76 Prozent ab. Im Handel wird auf Berichte in China verwiesen, wonach die USA die bestehenden Zölle vorerst nicht abschaffen werden.

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Abgaben. US-Leichtöl der Sorte WTI verliert 0,4 Prozent auf 57,53 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent 0,5 Prozent auf 63,09 Dollar. Händler zeigen sich etwas überrascht von der Marktreaktion, denn in der Regel folgten die Erdölpreise den Schlagzeilen des Handelskonflikts. Diese seien aktuell eher positiv, heißt es. Doch angesichts der jüngsten Höchststände warteten Marktteilnehmer in Sachen Handelsdisput aktuell eher ab.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.993,08 0,42 117,46 20,00 S&P-500 3.128,36 0,58 18,07 24,79 Nasdaq-Comp. 8.618,81 1,16 98,93 29,89 Nasdaq-100 8.356,68 1,02 84,63 32,02 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,61 -2,1 1,63 40,9 5 Jahre 1,62 -1,2 1,63 -30,8 7 Jahre 1,70 -0,6 1,71 -54,8 10 Jahre 1,76 -1,4 1,77 -68,7 30 Jahre 2,20 -1,9 2,22 -86,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:21 Uhr Fr, 17.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1011 -0,10% 1,1024 1,1029 -4,0% EUR/JPY 119,95 +0,12% 119,99 119,81 -4,6% EUR/CHF 1,0971 -0,26% 1,0994 1,0986 -2,5% EUR/GBP 0,8546 -0,35% 0,8578 0,8599 -5,0% USD/JPY 108,93 +0,22% 108,84 108,64 -0,7% GBP/USD 1,2885 +0,26% 1,2850 1,2826 +1,0% USD/CNH (Offshore) 7,0329 -0,10% 7,0296 7,0460 +2,4% Bitcoin BTC/USD 7.169,51 +1,72% 6.714,01 7.152,01 +92,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,62 57,77 -0,3% -0,15 +18,8% Brent/ICE 63,20 63,39 -0,3% -0,19 +14,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.458,23 1.462,00 -0,3% -3,77 +13,7% Silber (Spot) 16,95 17,01 -0,4% -0,06 +9,4% Platin (Spot) 897,86 892,59 +0,6% +5,27 +12,7% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,1% -0,00 -0,1% ===

