Halle (ots) - Iohannis hat viel von der Aura des Retters verloren. Statt bürgernah für eine demokratische Runderneuerung zu streiten, schaltete er immer stärker in den Modus des unantastbaren Überpräsidenten. Die meisten Wähler sahen im Präsidenten zuletzt eher das kleinere Übel als den Gestalter. Es ist schwer vorherzusehen, wohin die politische Reise in Rumänien führen wird. Der Niedergang der PSD bietet den demokratischen Kräften eigentlich die Chance, das Land zu erneuern. Das Wort "eigentlich" zeigt aber an, dass Zweifel an der Reformfähigkeit der politischen Eliten bestehen.



