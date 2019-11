Seit einiger Zeit hatte es sich bereits angedeutet. Und mit der heutigen Mitteilung ist es auch bestätigt. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (FR0000121014) übernimmt den 182 Jahre alten US-Schmuckkonzern Tiffany & Co. (US8865471085). Je Aktie von Tiffany bietet LVMH 135 US-Dollar in bar, was einen Gesamtwert der Übernahme von 16,2 Mrd. Dollar bzw. 14,7 Mrd. Euro entspricht. Dieses Angebot liegt noch einmal 15 Dollar über jenem, welches LVMH Ende Oktober 2019 gemacht hatte. Die Transaktion soll nun bis Mitte 2020 abgeschlossen sein. Es gibt eine endgültige Vereinbarung für die Übernahme, die Aktionäre von Tiffany müssen jedoch noch zustimmen. Der Kauf ist von den Verwaltungsräten beider Unternehmen bereits gebilligt worden. Die Unternehmensleitung von Tiffany empfiehlt die Annahme des Angebots von LVMH. Teilten beide Unternehmen mit. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ist der weltweit führende Luxusgüterkonzern.

Den vollständigen Artikel lesen ...