Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im Oktober

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Oktober abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,71, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den September wurde der Indexstand von minus 0,45 bestätigt.

Belgiens Geschäftsklima im November wider Erwarten aufgehellt

Das belgische Geschäftsklima hat sich im November überraschend aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 0,7 Punkte auf minus 3,9. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf minus 4,8 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 4,6 notiert hatte.

EZB: Eurosystem-Zentralbanken fahren Anleihekäufe in Vorwoche hoch

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleihekäufe in der Vorwoche hochgefahren. Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen des Ankaufprogramms APP halten, erhöhte sich in der Woche zum 22. November 2019 nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 6,678 Milliarden Euro auf 2.568,862 (Vorwoche: 2.562,184) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 4,370 Milliarden Euro ausgeweitet.

Braunkohle-Betreiber zu Ausstiegsplan im Wirtschaftsministerium

Die Verhandlungen der Bundesregierung über den Ausstieg aus der Braunkohle schreiten voran. Dazu ist am Dienstag ein Treffen im Bundeswirtschaftsministerium anberaumt. Es liege eine "kurzfristige Einladung für morgen" vor, teilte EnBW-Konzernpressesprecher Hans-Jörg Groscurth mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Geladen sind zu dem Termin auch die Braunkohle-Kraftwerksbetreiber Leag, RWE und Uniper.

US-Botschafter tadelt Bundesregierung und spricht von "Beleidigung"

Neue Belastung für das deutsch-amerikanische Verhältnis: US-Botschafter Richard Grenell hat der Bundesregierung eine Beleidigung seines Landes vorgeworfen. Anlass für die scharfe Intervention des Diplomaten waren Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der in der Debatte um Sicherheit der Telekommunikation einen Zusammenhang zwischen den USA und China hergestellt hatte.

Bundesbank: Definition von Projekten für grüne Anleihen schwierig

Die Bundesbank hat die momentan schwierige Definition der Projekte, in die mit "grünen Anleihen" investiert wird, verantwortlich für die nur schleppende Verbreitung solcher nachhaltigen Finanzprodukte gemacht. Der grundsätzliche Unterschied zwischen einem Green Bond und einer herkömmlichen Anleihe bestehe in der zweckgebundenen Erlösverwendung, erklärte die Notenbank in der Stellungnahme für eine Anhörung im Bundestag.

SPD will mit neuem Gesetz Rüstungsexporte an Drittstaaten begrenzen

Die SPD-Bundesfraktion will in der Regierung eine deutliche Beschränkung von Rüstungsexporten an Drittstaaten durchsetzen. Dadurch wäre die Ausfuhr von Militärgütern in arabische Länder verboten. In einem Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion, das am Montagabend beschlossen werden soll, will die SPD Ausnahmen nur im "begründeten Einzelfall" erlauben. Die neuen Regelungen will die SPD in einem neuen Rüstungsexportgesetz festlegen.

NRW legt Revision gegen Urteil zum Luftreinhalteplan Köln ein

Das Land Nordrhein-Westfalen hat gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) Münster zum Luftreinhalteplan Köln Revision eingelegt. Dies teilte das NRW-Umweltministerium mit. Das OVG hatte die Bezirksregierung Köln im September verurteilt, den Luftreinhalteplan Köln fortzuschreiben und hierbei neue Prognosen zur Stickstoffdioxid-Belastung im Jahr 2020 unter Einbeziehung aktuellster Daten zu erstellen.

Plakat von rechter Partei löst Ermittlungen wegen Volksverhetzung aus

Die Generalstaatsanwaltschaft im niedersächsischen Celle ermittelt wegen eines antisemitischen Wahlplakats zur Europawahl wegen Volksverhetzung gegen Vertreter der rechtsextremistischen Splitterpartei Die Rechte. Das teilte die Behörde mit. Das Plakat, auf dem auch der Satz "Israel ist unser Unglück" stand, sei als "antisemitische Agitation nach nationalsozialistischem Vorbild" zu betrachten. Es solle zum Hass auf Juden aufstacheln und sei nicht durch Meinungsfreiheit gedeckt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2019 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.