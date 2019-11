Goldplay Exploration hat neue Bohrergebnisse von seinem San Marcial-Projekt in Mexiko vorgelegt. Bei den Arbeiten traf man auf eine hohe Silber- und Goldmineralisierung.

Goldplay Exploration (0,19 CAD | 0,14 Euro; CA38149Q1046) hat neueste Bohrergebnisse von seinem San Marcial-Projekt in der mexikanischen Provinz Sinaloa vorgelegt. Dort hatte man am Bohrziel "Nava" ein epithermales Adernsystem rund 1,5 Kilometer westlich der bestehenden Ressource in den Fokus genommen. Die Resultate lassen dabei wie zuletzt aufhorchen. So traf man mit Bohrloch SM-19-02 auf 354 g/t Silber über einen Meter. Ein Teil davon stieß sogar auf 1.37 g/t Silber über 0,15 Meter. Weiter Bohrlöcher wie SM-19-05 wiesen zudem hohe Goldgehalte von bis 8,94 g/t auf (siehe Tabelle unten sowie hier).

Insider kaufen zu, Ressource soll vergrößert werden!

Das Unternehmen setzt das laufende Bohrprogramm fort. Da man jüngst 3 Mio. Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...