The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.11.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2019



ISIN Name



AU000000BAU9 BAUXITE RESOURCES LTD

CA0676421088 BARKERVILLE GOLD MINES

CA10170T1093 BOUNDARY GOLD A.COPP.MIN.

CNE100001QT9 FUGUINIAO CO.LTD H YC 1

US00973E3009 AKERS BIOS. DL-,01

US02362F1049 AMERI HOLDINGS INC.DL-,01

US05355N1090 AVEDRO INC. DL -,00001

US235825AD83