Mit den heute veröffentlichten Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/2019 hat die Datagroup SE (DE000A0JC8S7) die Markterwartungen und den Erfolg ihrer Wachstumsstrategie erneut bestätigt.Datagroup SE ist ein in Pliezhausen bei Reutlingen ansässiger Dienstleister für Informationstechnologie. Das Leistungs- und Produktportfolio umfasst IT Consultation, das die Transformation der IT-Landschaft und die Beratung der IT-Landschaft umfasst; Systemintegration, wie mobile Lösungen, Softwareentwicklung und interaktive Sprachportale sowie SAP-Lösungen (Systems, Applications and Product), einschließlich SAP Application Lifecycle Management, SAP Business Solutions, SAP Hana und SAP Landscape Transformation. Zudem werden Schulungen und Workshops angeboten.

