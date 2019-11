Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die im historischen Vergleich flache Zinsstrukturkurve im Euroraum ist nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane kein Vorbote einer Rezession. Lane sagte laut veröffentlichtem Redetext in London, zwar betrage die Renditedifferenz zwischen ein- und zehnjährigen Euro-Papieren nur 30 Basispunkte und sei damit einen vollen Prozentpunkt niedriger als im langjährigen Mittel, doch sprächen zwei Indizien gegen die Rezessionshypothese:

Als erstes nannte Lane die Tatsache, dass die aktuelle Verflachung der Zinskurve von einem Rückgang der Renditen am langen Ende ausgegangen sei und nicht, wie in früheren Episoden, von einem Anstieg der Renditen am kurzen Ende.

Lane verwies in einem zweiten Punkt darauf, dass die Verflachung der Zinskurve von den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) selbst mitverursacht worden sei. Ohne das Anleihekaufprogramm APP wäre die gesamte Kurve 70 Basispunkte höher, sagte Lane.

"Wir lernen daraus, dass wir bei der Beurteilung der Renditekurve vorsichtig sein müssen - vor allem dann, wenn sie von unseren eignen Aktionen signifikant beeinflusst ist", sagte der EZB-Chefvolkswirt. Natürlich beobachte die EZB die Renditekurve aber dennoch sehr genau, um die Botschaften des Marktes zu erkennen.

November 25, 2019

