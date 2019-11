Plug Power Inc.: Brennstoffzellen-Aktie hebt ab, intraday rund 9,5 Prozent!

PLUG mit Pullback nach der Bullenflagge: Trade of the Day bei ratgeberGELD.at

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US72919P2020Über 44 Prozent Zuwachs in 6 Monaten zeigen, dass das Unternehmen in seinem technisch innovativen Umfeld auf der richtigen Spur ist. Der Start in den heutigen Montag folgte mit einem deutlichen Plus nach dem Ende der Bullenflagge, die sich in der vergangenen Woche ausgebildet hatte.Das Unternehmen gehört neben Nel Asa und Ballard Power zu den führenden in der Branche der Brennstoffzellen-Technologie. Zu den bekanntesten Kunden gehören die Deutsche Post und Amazon. Amazon könnte indem in Kürze startenden Lieferdienst "Prime Air" zudem Drohnen mit kleinen Brennstoffzellen betreiben, die einst von ErnergyOr entwickelt wurden. ErnergyOr wurde von Plug Power aufgekauft. Zudem hat sich Amazon Vorkaufsrechte an Aktien des Brennstoffzellenherstellers gesichert.LONG DAYTRADE $PLUG 3.53 USD, 15:51 Uhr, der Stopp Loss wurde bei 3,49 USD gesetzt, so dass das anfängliche Verlustrisiko auf 0,04 USD begrenzt werden konnte. CLOSE DAYTRADE $PLUG ½ 3.59 USD, 16:06 Uhr CLOSE DAYTRADE $PLUG ¼ 3.69 USD, 16:18 Uhr CLOSE DAYTRADE $PLUG ¼ 3.73 per Trailer stop, 21:50 UhrDie nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 6. Februar 2020 gemeldet.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keinePositionen in PLUG.Link zum Originalbeitrag: