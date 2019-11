FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz sind Anleger am Montagabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien besonders an Vectron Systems interessiert gewesen. Die Titel wurden am Abend rund 10 Prozent fester gestellt. Der Anbieter von Kassensystemen hatte am Abend seine Mittelfristplanung bekannt geben. "Das liest sich alles recht positiv", so der Marktteilnehmer.

Dass Blackrock bei der Deutsche Wohnen mehr Einfluss anstrebt und die Beteiligung in den kommenden zwölf Monaten aufstocken will, ging bei Anlegern offensichtlich unter. Die Titel wurden kaum gehandelt und nur leicht höher getaxt. Außerhalb Deutschlands wurde das Papier von Europcar rund 19 Prozent fester gestellt. Laut einem Bericht soll Apollo Global zu möglichen Kaufinteressenten der französischen Autovermieterung zählen. Sixt wurden in der Folge 2 Prozent höher getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.30 Uhr 13.261 13.246 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 25, 2019 16:38 ET (21:38 GMT)

