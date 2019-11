Gunvor und Commonwealth LNG gehen eine strategische LNG Marketing- und Gasversorgungsvereinbarung in Verbindung mit dem Exportprojekt von Commonwealth LNG in Cameron Parish, Louisiana, ein. Bestandteil der Vereinbarung ist, dass Gunvor Commonwealth bei der Sicherstellung verbindlicher LNG-Abflusskanäle und Gasversorgungsvereinbarungen für die volle Kapazität der Anlage unterstützen wird. Darüber hinaus verpflichtet sich Gunvor zu der Entnahme von 3 Millionen Tonnen LNG pro Jahr (MTPA) von der Anlage.

"Auf diesem sehr umkämpften Markt ist es für Unternehmen vor allem für solche mit LNG-Neubauprojekten wichtig, dass sie ihre Kernkompetenzen und Stärken kennen," sagte Kalpesh Patel, Co-Head of LNG Trading bei Gunvor. "Das Ingenieurs- und Beschaffungsteam von Commonwealth LNG ist hervorragend. Und jetzt, mit der umfassenden Unterstützung von Gunvors LNG- und US-Gas-Marketingteams, wird Commonwealth LNG nicht nur bei der Kostenkontrolle und Projektdurchführung glänzen, sondern auch bei der Kommerzialisierung ihres Projekts und der Erstellung des niedrigsten Kostenangebots an der US-Golfküste.

"Mit viel Freude verkünden wir diese strategische Partnerschaft mit Gunvor, dem aktivsten LNG-Händler der Welt," sagte Paul Varello, President und CEO von Commonwealth. "Wir sind überzeugt, dass Gunvors umfangreiche Ressourcen im LNG-Marketing und generelle Marktpräsenz, zusammen mit Commonwealths Stärken in Technik, Bau und Projektdurchführung, eine dynamische Kombination schaffen, die letzten Endes Commonwealth von jedem anderen US-LNG-Projekt, das sich um FID bemüht, unterscheidet."

Commonwealth LNG wird die endgültige Investitionsentscheidung im ersten Quartal von 2021 treffen und die erste LNG-Lieferung im zweiten Quartal von 2024 aussenden.

Über Commonwealth LNG

Commonwealth LNG ist ein Exportterminalprojekt mit 8.4 MTPA Flüssigerdgas (LNG) am Fluss Calcasieu an der U.S. Golfküste in der Nähe von Cameron, Louisiana. Das Commonwealth-Team widmet sich der Entwicklung und dem Betrieb einer LNG-Anlage von Weltrang und ist unablässig auf Risikomanagement und Senkung von Kapitalkosten konzentriert. Das wird mit dem Einsatz eines vollmodularen Design- und Konstruktionsvorgehens für seine Verflüssigungsstränge und Zusatzgeräte sowie LNG-Speichertanks erreicht. Mit diesem Vorgehen wird eine Plattform kreiert, die eine wettbewerbsfähige LNG-Lieferung auf jeden Markt unter flexibleren Vertragsbedingungen ermöglicht. https://commonwealthlng.com/

Über Gunvor Group Ltd

Gunvor Group ist umsatzmäßig eines der weltweit größten, unabhängigen Rohstoffhandelshäuser, das Logistiklösungen kreiert, die sicher und effizient mehr physikalische Energie von Quelle und Speicher zum Einsatzort bewegen. Das Unternehmen ist der führende unabhängige globale Händler von Flüssiggas (LNG). Mit strategischen Investitionen in Industrieinfrastrukturen, d. h. Raffinerien, Pipelines, Lager, Terminale, Förderung und Vorlagerung, generiert Gunvor für seine Kunden weiteren nachhaltigen Wert in der globalen Versorgungskette. Weitere Informationen finden Sie unter www.GunvorGroup.com

