"Die Welt" (Dienstag) schreibt zum Unterschied zwischen den USA und China:

"60 Prozent der Deutschen, das zeigt eine neue Pew-Umfrage, wollen "mehr Kooperation" mit China. Über die USA sagen das nur 50 Prozent. Gerade in diesen Tagen ist ein solches Meinungsbild verstörend. Da ist, im ferneren Osten, das Regime, das die Demokratiebewegung in Hongkong niederknüppelt. Das Regime, das mehr als eine Million Uiguren in Internierungslagern ideologisch umerziehen lässt. Und da ist auf der anderen Seite, im Westen, ein politisches System, das mit den Übergriffen eines Präsidenten ringt, der sich nicht an die ihm auferlegten Grenzen halten will. Ein System, das gebogen wird. Das aber nicht bricht, unter anderem, weil es Helden gibt, die für Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit eintreten. In China säßen sie alle längst im Internierungslager. Namenlos und vergessen."/ra/DP/men

