Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstag) zur Kommunalwahl in Hongkong:

"Gibt es die Chance auf eine friedliche, eine politische Lösung in Hongkong? Das hängt nicht zuletzt davon ab, ob die maßgebenden Kräfte auf Regierungsseite einen Weg aus dieser Wagenburg finden. Das Wahlergebnis, das jetzt vorliegt, muss mit Leben erfüllt werden; das stellt auch für die Sieger eine große Herausforderung dar. Denn viele ihrer Kandidaten werden jetzt plötzlich in eine Situation katapultiert, der sie mangels Erfahrung womöglich nicht gewachsen sind. Die Erwartungen sind groß. Schnell kann sich Enttäuschung breitmachen, wenn sich nicht bald etwas zum Besseren wendet. Die China-Anhänger könnten auf diesen Effekt spekulieren. Dieses zynische Kalkül birgt freilich die Gefahr, dass dem ersten Schritt, einer demokratischen Wahl, ein zweiter folgt, der dann in verschärfte Gewalt mündet."/ra/DP/men

AXC0015 2019-11-26/05:35