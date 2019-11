Rund zwei Drittel der Männer und Frauen in Deutschland finden eine längere Elternzeit für Väter wichtig. Das geht aus der vom ZDF beim Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos beauftragten "Deutschland-Studie" hervor. 67 Prozent der Befragten sagten dieser repräsentativen Umfrage zufolge, Väter sollten ähnlich lange Elternzeit nehmen wie Mütter. Mehr als zwei Drittel fanden es wichtig oder sogar sehr wichtig, dass Väter länger Elternzeit nehmen. 71 Prozent der Frauen und 63 Prozent der Männer waren dieser Ansicht.

Beim Elterngeld gibt es der Studie zufolge große regionale Unterschiede. So bezögen im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) Väter, die vor der Geburt erwerbstätig waren, im Schnitt 4,7 Monate Elterngeld, im Landkreis Hildburghausen (Thüringen) dagegen nur 2,3 Monate. Elterngeld wird als Lohnersatz bis zu 14 Monate vom Staat gezahlt, wenn sich Vater und Mutter in der Elternzeit gemeinsam um die Kinderbetreuung kümmern. Der Anteil der Väter an den erwerbstätigen Beziehern von Elterngeld ist mit 36,1 in Jena vergleichsweise hoch und mit 16,4 Prozent im Eifelkreis Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz) besonders niedrig.

Prognos hat für die Studie nach Angaben des ZDF statistische Daten aus 401 Kreisen und kreisfreien Städten analysiert./irs/DP/zb

