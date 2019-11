Die K 2019 hat gezeigt, dass der Werkstoff Kunststoff auch in Zukunft unverzichtbar sein wird. Allerdings muss man sich künftig mit neuen Aufgabenstellungen in Sachen recyclingfähige Verpackungslösungen und damit verbundene neue Herstellungstechnologien sowie umweltbewusster Nutzung und Gebrauch von Kunststoffprodukten auseinandersetzen. Das sieht auch Geschäftsführer Carsten Koch so: "Durch die Brisanz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...