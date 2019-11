Die teuren Marken in den Supermärkten versprechen höchste Qualität, um ihren Preis zu rechtfertigen. Doch häufig ist das Gegenteil der Fall: Günstige Marken schneiden in Tests besser ab. Wie kann das sein?

Das Testergebnis ist verheerend - und lässt einen sprachlos zurück. Der Marketing- und Werbeprofi versteht die Welt der Marken nicht mehr. Als die Branche von Disruption und Haltung zu faseln begann, glaubte man, die Marken würden gerettet, sie würden sich den Bedürfnissen der Menschen zuwenden und die Verbraucher endlich in den Mittelpunkt aller Bemühungen stellen. Was ist passiert? Das Verbrauchermagazin Öko-Test veröffentlichte kürzlich einen Zahnpasta-Test, in dem sie nicht weniger als 398 Marken auf ihre Qualität hin prüften. Im Test untersuchte man alle Markenprodukte und Eigenmarken aus Discount- und Supermärkten, Drogerien, Apotheken und Online-Shops.

Das Ergebnis ist ein Schlag ins Gesicht der großen Marken. O-Ton Öko-Test: "Wir haben uns gefragt: Stecken umstrittene Inhaltsstoffe in den Tuben? Hilft Sensitiv-Zahnpasta wirklich bei schmerzempfindlichen Zähnen? Wie weit sind die versprochenen Aufhell-Effekte von Zahncremes wissenschaftlich bewiesen? Und: Informieren die Anbieter von Kinderzahnpasten ausreichend über Kariesschutz mit Fluorid?"

Markenprodukte mit Note ungenügendDer Befund: Fast jede zweite Zahnpasta fiel im Test durch. 197 Produkte wurden mit mangelhaft oder ungenügend bewertet. Befriedigend oder ausreichend sind demnach 58 Zahncremes. Sie weisen laut Öko-Test "kleinere Mängel" auf. Rund ein Drittel aller Zahnpasten schnitt mit den Noten sehr gut oder gut ab.

Das Hauptproblem: In 85 getesteten Zahnpasten für Erwachsene steckt kein oder zu wenig Fluorid. Öko-Test bewertete diese Zahnpasten mit mangelhaft. Die Tester schreiben den Marken ins Gebetbuch: "Wer seine Zähne regelmäßig mit fluoridhaltiger Zahnpasta putzt, beugt Kariesbefall vor. Diese Wirksamkeit ist ab dem Schulalter nachgewiesen." Und der Zusammenhang selbst für unkundige Verbraucher nachvollziehbar.Nun möchte man als durchschnittlich intelligenter Konsument denken, dass den großen Marken-Herstellern mit den wohlformulierten Purposes diese Fakten bekannt sind und sie für den Verbraucher das beste Produkt entwickeln, das ihnen möglich ist. Da sehen wir uns leider getäuscht.

Im Test mit sehr gut bewertet wurden die Eigenmarken der Drogerieketten und Discounter Aldi, Budni, dm, Edeka, Kaufland, Lidl, Müller, Netto, Norma, Penny, Rewe und Rossmann. Mit ungenügend oder mangelhaft hingegen die gesamte Riege der großen, bekannten Marken: Ajona, Aronal, Blend-A-Med, Colgate, Dentagard, Elmex, Lakalut, Meridol, Odol-Med3, OralB, Sensodyne, Signal und Theramed - mitsamt die Produkte der weltgrößten Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...