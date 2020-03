Grünwald (ots) - Ältere Menschen können sich aktuell den Weg zum Supermarkt sparen. Am Freitag, 27. März bietet der Verkaufssender 1-2-3.tv (www.1-2-3.tv) (http://www.1-2-3.tv)) mit "Supermarkt@home" einen ganzen Tag lang Produkte aus dem klassischen Supermarkt-Sortiment an: von Lebensmittel über Feinkost, Confiserie bis hin zu Pflege- oder Hygieneprodukte. Anders als bei anderen Versandhändlern können ältere Kunden bei 1-2-3.tv nicht nur online, sondern auch zielgruppengerecht per Telefon bestellen."Leere Regale und lange Schlangen vor der Kasse sind für ältere Menschen in der derzeitigen Situation lästig und gefährlich," sagt 1-2-3.tv Geschäftsführer Jörg Simon. "Mit unserem Supermarkt@home bieten wir eine zielgruppengerechte Grundversorgung mit allen wichtigen Produkten des täglichen Bedarfs auf allen Kanälen: im TV, online und per App."Gesteigerte Nachfrage nach Waren des täglichen BedarfsSeit Wochen verzeichnet 1-2-3.tv eine deutlich gesteigerte Nachfrage auf seinen Verkaufskanälen, wie beispielsweise Wurst- und Fleischwaren, Fertiggerichte, aber auch Hygiene-, Koch- oder Reinigungsutensilien. Seither optimiert 1-2-3.tv das Angebot auf die geänderten Kundenanforderungen - auch außerhalb des Supermarkt@home, um sein Serviceversprechen für alle Kunden zu halten.Mehr als Teleshopping: täglich 20 Stunden Schnäppchen-GarantieEinschalten lohnt sich bei 1-2-3.tv in jedem Fall, denn das Auktionshaus bietet mehr als nur Teleshopping. Auf dem TV-Sender, online und in den 1-2-3 Apps bestimmen die Kunden den Preis: bei den Rückwärtsauktionen sind die Mengen begrenzt und alle zahlen am Ende den besten Preis. Schnäppchengarantie mit Adrenalin.Über 1-2-3.tvBei Deutschlands größtem Auktions-Sender bestimmen die Kunden den Preis. Ob im Fernsehen, Internet (www.1-2-3.tv (http://www.1-2-3.tv) ), mobil oder via Apps: 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, jeweils 20 Stunden Live! Seit dem Sendestart im Oktober 2004 haben bereits über 2.000.000 registrierte Kunden großen Shopping-Spaß an der 1-2-3.tv Auktions-Action.Pressekontakt:Christian DallmayerLeiter Marketing1-2-3.tv GmbHBavariafilmplatz 782031 Grünwald089 - 55 27 17 701presse@1-2-3.tvwww.1-2-3.tvOriginal-Content von: 1-2-3.tv GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55458/4556964