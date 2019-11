Houston (ots/PRNewswire) - Gewinnt "Best in Oil and Gas" und mehrere Spezialpreise im Bereich Business MarketingWeatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) gewann bei den 31. jährlichen Lantern Awards am 21. November 2019, die von der Association of National Advertisers Business Marketing Association ausgerichtet wurden, die Auszeichnung "Best in Oil and Gas" für seine integrierte Marketingkampagne für Victus. Auf der Veranstaltung werden die wichtigsten Auszeichnungen für Marketingerfolge im Business-to-Business-Bereich in Texas vergeben. Die Konzentration liegt auf kreativen und strategisch effektiven Kommunikationskampagnen, die im Verlauf des Jahres durchgeführt wurden. Weatherford erhielt außerdem die Lantern Awards und Awards of Excellence in drei Kategorien.Die Auszeichnungen an Weatherford wurden unter anderem in folgenden Kategorien vergeben:- IntegriertesMarketing-Kommunikationsprogramm° AlphaST System fürOpen-Hole-Zementierungfür Sidetrack in einemBohrdurchgang (Awardof Excellence)° VictusIntelligentesMPD-System (ManagedPressure Drilling)(Lantern Award)° Vero AutomatisierteVerbindungsintegrität(Award of Excellence)- Messen und Sonderveranstaltungen° Großer Messeauftritt,für die OffshoreTechnology Conference(Lantern Award)° ThemenorientierteSonderveranstaltung,für Weatherford LIVE(Award of Excellence)- Video° Werbevideo, für Victus(Lantern Award) Die Experten werden aus den gesamten Vereinigten Staaten ausgewählt und nehmen an einem strengen Bewertungsverfahren teil, bei dem sie unabhängig voneinander die Einsendungen überprüfen und bewerten, um die Lantern Award- und Award of Excellence-Gewinner zu ermitteln."Es ist eine Ehre, in einem solch starken Feld von Nominierten diese Auszeichnungen zu erhalten", so Karen David-Green, Senior Vice President of Stakeholder Engagement und Chief Marketing Officer von Weatherford. "Wir entwickeln in Zusammenarbeit mit technischen Experten in jedem Produktsegment überzeugende Kampagnen, die bei allen in diesem Geschäft Gespräche anregen und sicherstellen, dass unsere Innovationen bei Betreibern auf der ganzen Welt spontan die erste Wahl sind, wenn es um Markenbekanntheit geht."Informationen zu WeatherfordWeatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit 620 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt über 24.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.weatherford.com, oder besuchen Sie Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.Kontakt:Pressekontakt:Karen David-Green+1.713.836.7430Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief MarketingOfficerLogo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpgOriginal-Content von: Weatherford International plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056305/100837448