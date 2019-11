Mit einem nur relativ geringen Aufschlag von rund 500 Mio. $ schaffte LVMH-Chef Arnault den Einstieg bei Tiffany innerhalb von zehn Tagen. Damit ist LVMH der größte Luxuskonzern der Welt und sein Chef der reichste Franzose. So macht man das. Die Börse honorierte dies mit plus 5 % und das macht Sinn. Mitfahren ist nicht verkehrt.



