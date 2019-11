VIB Vermögen erweitert und optimiert Immobilienportfolio DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien VIB Vermögen erweitert und optimiert Immobilienportfolio 26.11.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News VIB Vermögen erweitert und optimiert Immobilienportfolio Neuburg/Donau, 26. November 2019 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, verstärkt ihr Portfolio mit der Fertigstellung und Übergabe zweier Objekte und dem Verkauf einer Immobilie. Sowohl die Projektentwicklung des zweiten Bauabschnittes in Schwarzenbruck als auch der erste Bauabschnitt des Großprojektes im Interpark bei Ingolstadt werden innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens fertiggestellt und in ein paar Tagen an die jeweiligen Mieter übergeben. Die vermietbare Fläche des Immobilienportfolios wird dadurch um weitere 37.200 Quadratmeter ansteigen und bereits für das Gesamtjahr 2020 Erträge generieren. Mit Wirkung zum Jahresende veräußert die VIB, nach langjähriger Haltedauer, eine gemischt genutzte Einzelhandels- und Büroimmobilie mit insgesamt rund 10.000 Quadratmetern Nutzfläche. Der Verkaufserlös wird direkt in weitere lukrative Eigenentwicklungen reinvestiert. Über den Verkaufspreis wurde mit dem Käufer Stillschweigen vereinbart. "Wir freuen uns, dass wir auf der operativen Seite in allen Bereichen, die die Optimierung un-seres Portfolios betreffen, sehr gute Erfolge erzielen können," so Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. "Durch den direkten Einsatz der frei werdenden Mittel aus dem Objektverkauf in neue Projekte wird neben der Verjüngung des Portfolios auch das profitable Unternehmenswachstum vorangetrieben." Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. --------------------------------------------------------------------------- 26.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 921281 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 921281 26.11.2019 ISIN DE0002457512 AXC0054 2019-11-26/07:30