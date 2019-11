Cosmo ernennt neuen CSO

nach Pensionierungsankündigung des jetzigen CSO's

Dublin, Ireland - 26. November 2019- Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) gab heute bekannt, dass Luigi Moro, ihr Chief Scientific Officer, in Pension geht und dass Roberto Camerini MD seine Funktionen per 1. Januar 2020 übernehmen wird.

Luigi Moro stiess 1999 zu Cosmo, nach einer langen Karriere in der Medikamentenentwicklung bei Farmitalia Carlo Erba, Recordati und Poli Industria Chimica. Er leitete die Entwicklung aller bisher bewilligten Cosmo Produkte, namentlich Lialda, Uceris, Eleview und Aemcolo. Darüber hinaus leitete er auch die Entwicklung aller bisherigen Cassiopea Produkte. Er wird Cosmo weiterhin als Berater zur Verfügung stehen und weiterhin als CSO von Cassiopea tätig sein.

Roberto Camerini MD ist seit Dezember 2018 für Cosmo tätig. Von 2015 bis 2018 war er Leiter der präklinischen und klinischen Forschung und Entwicklung von Alfa Wassermann S.p.A. und davor Leiter des Corporate Clinical Research bei Sigma Tau S.p.A. Zuvor war er für Serono und Abbot tätig.

Mauro Ajani, Executive Chairman von Cosmo sagte: "Ich habe Luigi Moro rekrutiert als wir nur eine Handvoll Leute waren. Seine Expertise trug essenziell zur Transformation von Cosmo von einem kleinen Auftragshersteller zu einem kotierten Spezialitäten-Pharmaunternehmen bei.Dafür werde ich ihm für immer dankbar sein.Wir freuen uns, dass er seine Erfahrung weiterhin der Firma zur Verfügung stellt. Wir sind überzeugt, in Roberto Camerini den richtigen Nachfolger gefunden zu haben, um die Produktentwicklung zu leiten."

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD, Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen Sedierung, Remimazolam. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

Kalender

Jahresresultate 3. April 2020 Generalversammlung 28. Mai 2020

Kontakt:

Niall Donnelly, Chief Financial Officer & Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

ndonnelly@cosmopharma.com

