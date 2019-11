FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - ank der starken Wall Street dürfte der Dax an den positiven Wochenstart anknüpfen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag zwei Stunden vor dem Start 0,12 Prozent höher auf 13 262 Punkte. Die Unterhändler Chinas und der USA setzten ihre Gespräche über eine angestrebte Teillösung in ihrem seit einem Jahr anhaltenden Handelskrieg am Telefon fort. An dem Gespräch am Dienstagmorgen (Ortszeit) in Peking nahmen Vizepremier Liu He sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin teil, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Für Missstimmung sorgen derweil weiter die Gesetzentwürfe des US-Kongresses zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong. China will US-Präsident Donald Trump mit aller Macht davon abhalten, sie zu unterzeichnen. Einen Tag nach dem Sieg der oppositionellen Demokraten bei der Lokalwahl in der chinesischen Sonderverwaltungsregion bestellte das Außenministerium in Peking am Montag den US-Botschafter ein.

USA: - GEWINNE - Weitere Meldungen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben am Montag an den US-Börsen einen erneuten Rekordlauf ausgelöst. "Es scheint, als gebe es neuen Grund zum Optimismus", sagte Marktbeobachter Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda und verwies darauf, dass Peking offen dafür sei, die Strafen für die Verletzung geistigen Eigentums zu verschärfen. Hinzu kam ein Bericht der staatlichen chinesischen Zeitung "Global Times", wonach das zuletzt immer wieder thematisierte erste Teilabkommen kurz vor dem Abschluss stehen soll. Der Dow Jones Industrial reagierte mit Gewinnen auf diese Nachrichten und legte vor allem in der letzten Handelsstunde kräftiger zu. Mit plus 0,68 Prozent auf 28 066,47 Punkte ging er knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch aus dem Handel. Zudem näherte sich der US-Leitindex damit seinem jüngsten Höchststand wieder stark an, den er am vergangenen Dienstag bei rund 28 090 Punkten erklommen hatte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Dienstag eher vorsichtig verhalten. Während es in Japan für den Nikkei um 0,3 Prozent auf 23 373,32 Punkte nach oben ging, trat der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen zuletzt auf der Stelle und in Hongkong fiel der Hang Seng moderat. Anfangs war die Stimmung freundlicher gewesen, nachdem die Unterhändler im Handelsstreit zwischen China und den USA ihre Gespräche über eine Teillösung am Telefon fortgesetzt hatten. Allerdings warten Anleger weiterhin auf einen Durchbruch bei den sich immer weiter in die Länge ziehenden Verhandlungen. Zudem sorgen weiter die Gesetzentwürfe des US-Kongresses zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong für Missstimmung. China will den US-Präsidenten Donald Trump mit aller Macht davon abhalten, sie zu unterzeichnen.

