FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTDOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.445 EURCWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.154 EURCFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.645 EURCZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.354 EURXCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.209 EURCBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.318 EURCXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.218 EURBG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.045 EUR33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.154 EURGIUM XFRA DE0009847301 AMPEGA GLOBAL AKTIENFONDS 0.100 EURALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.454 EURA3B XFRA US00081T1088 ACCO BRANDS DL-,01 0.059 EUROLWN XFRA PR3186727065 FIRST BANCORP. NEW DL 1 0.045 EURC2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.590 EURIM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.030 EURLHL XFRA HK0992009065 LENOVO GROUP 0.007 EURL5R XFRA HK0823032773 LINK REIT 0.164 EUR0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.103 EUR1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.073 EUR8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.041 EURPXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.014 EUROTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.159 EURBKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.145 EURB44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.456 EUR3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.281 EURG7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.290 EUR6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.082 EURV0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.136 EUROFZ XFRA AU000000OFX5 OFX GROUP LTD. 0.014 EURKCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.073 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.145 EURF03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.064 EUREEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.060 EURFWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.172 EURPIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.608 EUR