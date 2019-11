FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.200 EUR5VD XFRA ZAE000132577 VODACOM GROUP LTD. 0.271 EURB7P XFRA ZAE000093183 RAUBEX GROUP LTD RC -,01 0.014 EURTZL1 XFRA ZAE000044897 TELKOM SA SOC RC 10 0.044 EURBXE XFRA BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS 0.468 EUR7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.003 EURV8T XFRA SE0007897079 ACADEMEDIA AB 0.118 EURNB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.182 EURFTE1 XFRA US6840601065 ORANGE S.A. ADR EO 4 0.300 EURGIUD XFRA DE0009847343 TERRASSISI AKT.I AMI P(A) 0.300 EURHUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.826 EURXFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 %6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.027 EURW3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.209 EURUF3 XFRA US9135431040 UNVRSL FOREST PRODS 0.182 EURUNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.881 EURTF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.381 EURSWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.626 EUR6FE XFRA US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01 0.753 EURSBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.182 EURMH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.399 EURRK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.054 EURPWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.172 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.035 EUROIL XFRA US6907684038 OWENS-ILLINOIS DL-,01 0.045 EURNVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.145 EURNUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.336 EURNRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.336 EURFP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 1.135 EURMHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.191 EURMEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.522 EURELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.436 EURDJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.057 EURKY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.091 EURFA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.654 EUR