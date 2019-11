FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EOT XFRA US25470M1099 DISH NETWORK CORP.A DL-01

E2F XFRA FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50

XFRA US00973E3009 AKERS BIOS. DL-,01

X5A XFRA NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10

XFRA CA10170T1093 BOUNDARY GOLD A.COPP.MIN.