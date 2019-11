Noratis AG: Noratis erwirbt weitere 108 Wohneinheiten in Leipzig und Krefeld DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien Noratis AG: Noratis erwirbt weitere 108 Wohneinheiten in Leipzig und Krefeld 26.11.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Noratis erwirbt weitere 108 Wohneinheiten in Leipzig und Krefeld Eschborn, 26. November 2019 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis"), ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen, erwirbt 108 Wohneinheiten an zwei Standorten und setzt damit ihren erfolgreichen Wachstumskurs planmäßig fort. In Leipzig wurden 60 Wohnungen mit einer Mietfläche von ca. 3.090 m² gekauft. Die Wohneinheiten verteilen sich auf vier Mehrfamilienhäuser, die zwischen 1909 und 1939 gebaut wurden. Die Objekte sind in einem sehr guten Zustand, zurzeit zu rund 92 Prozent vermietet und befinden sich an attraktiven Standorten nördlich der Leipziger Innenstadt. Im Rahmen einer nachhaltigen Bestandsentwicklung sind Investitionen in die Haustechnik sowie weitere bauliche Maßnahmen im und am Gebäude vorgesehen, wodurch Noratis von einer mittelfristigen Vollvermietung ausgeht. Das Closing der Transaktion wird voraussichtlich noch 2019 erfolgen. Mit diesem Kauf hat Noratis erfolgreich den Markeintritt in Leipzig geschafft, eine der am schnellsten wachsenden Städte in Deutschland. Die Transaktion wurde von BNP Paribas Real Estate Leipzig vermittelt. In Krefeld wurden zudem 48 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von über 3.100 m² erworben. Noratis wird das 1967 erbaute Objekt grundlegend modernisieren sowie technisch aufwerten und dann die derzeit leerstehenden Wohnungen einer Neuvermietung zuführen. Das Objekt überzeugt sowohl durch seine Lage in der Nähe einer Parkanlage, als auch durch die hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Krefeld zählt zur Metropolregion Rhein-Ruhr, in der Noratis bereits über fast 200 Wohneinheiten verfügt. Mit über 10 Millionen Einwohnern gilt die Metropolregion Rhein-Ruhr als bevölkerungsreichste und bevölkerungsdichteste Metropolregion Deutschlands. Auch bei dieser Transaktion ist das Closing noch 2019 geplant. Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Beide Standorte sind für uns sehr attraktiv und die erworbenen Objekte sind eine hervorragende Ergänzung unseres Immobilienportfolios. Der Zukauf in Leipzig soll dabei ein Startschuss für weitere Ankäufe in der Region sein." Über Noratis: Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen schafft und erhält attraktiven sowie gleichzeitig auch bezahlbaren Wohnraum für Mieter, Selbstnutzer und Investoren. Dafür erwirbt Noratis bundesweit in die Jahre gekommene Wohnungsportfolios, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern, sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Diese Immobilien wertet Noratis nachhaltig auf, reduziert Leerstand und schafft ein positives Wohnklima für alle Bewohner. Nach erfolgreicher Entwicklung werden die Objekte mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Garant für den Erfolg und die profitable Unternehmensentwicklung ist dabei der Anspruch, über alle Entwicklungsschritte hinweg einen spürbaren Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen: Von Investoren, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Seit Juni 2017 ist die Noratis AG an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. 