Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Post von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Logistiker halte an allen Fronten seine Versprechungen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So lange das so bleibe, honorierten das die Investoren. Die Barmittelentwicklung mache aber den Unterschied, und bislang habe er keine überzeugenden Beweise für höhere Erträge für die Anleger gesehen./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2019 / 02:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-11-26/08:06

ISIN: DE0005552004