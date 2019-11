Deventer, 26. November 2019 - RoodMicrotec N.V., eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen, erwartet, dass der Umsatz für das Gesamtjahr 2019 mit dem des Gesamtjahres 2018 übereinstimmt. Damit übertrifft RoodMicrotec die Halbleiterindustrie in Europa, die laut WSTS (World Semiconductor Trade Statistics) für 2019 aufgrund der schwachen globalen Marktsituation einen Rückgang von 6,1% gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Die stabile Book-to-Bill-Rate über eins gibt Zuversicht, dass der Umsatz auch bei anhaltend angespannter Marktsituation wachsen wird.

"Trotz der Stornierung eines großen SCM-Projekts durch den Endkunden unseres Kunden, wie bereits am Jahresbeginn berichtet, in Kombination mit dem schwachen globalen Halbleitermarkt ist RoodMicrotec weiterhin in der Lage, das hohe Umsatzniveau für das Gesamtjahr 2019 aufrechtzuerhalten", sagt Martin Sallenhag, CEO der RoodMicrotec. "Der Ausblick für die kommenden Jahre ist dank des guten Auftragseingangs und des richtigen Kundenmixes positiv."

Ausblick

Basierend auf mehreren neuen Projekten sowie einer zunehmenden Anzahl von ASIC-Supply-Chain-Projekten in der Pipeline erwartet RoodMicrotec ein organisches Umsatzwachstum in einer Größenordnung von 8 bis 12% pro Jahr mit jährlich verbesserten positiven Nettoergebnissen.

Außerordentliche Aktionärsversammlung

Heute Nachmittag um 13.00 Uhr MEZ findet in der Amsterdamer Börse (Euronext), Beursplein 5 in Amsterdam eine außerordentliche Aktionärsversammlung statt, in der über den Vorschlag abgestimmt wird, KPMG Accountants N.V. den Auftrag für die Prüfung des Jahresabschlusses der RoodMicrotec N.V. für die Geschäftsjahre 2019, 2020, 2021 und 2022 zu erteilen.

Finanzielle Termine

23. Januar 2020 Veröffentlichung des (vorläufigen) Umsatzes 2019 16. April 2020 Trading-Update Quartal 1/2020 30. April 2020 Veröffentlichung des Jahresberichtes 2019 30. April 2020 Konferenzschaltung für Presse und Analysten 18. Juni 2020 Jahreshauptversammlung der Aktionäre 19. Juni 2020 Jährliche Versammlung der Obligationäre 30. Juli 2020 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2020 30. Juli 2020 Konferenzschaltung für Presse und Analysten 15. Oktober 2020 Trading-Update Quartal 3/2020

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Weitere Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

Anhang