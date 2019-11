Tesla-Cybertruck: Absolut genial oder voll daneben?

Für seinen Einstieg in den, vor allem in den USA, sehr lukrativen Pickup-Markt hat Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) ein sehr unkonventionelles Design gewählt. Die dreieckige Form des Cybertrucks erinnert tatsächlich an Zukunftsfilme. Man mag das Aussehen hässlich, mutig oder erfrischend neu finden, auf jeden Fall sorgt es für Gesprächsstoff.

Auch das Panzerglas, das bei einer Vorführung einer Metallkugel nicht standhalten konnte und Risse zeigte, sorgt dafür, dass über Tesla und die Präsentation des Cybertrucks gesprochen wird. Konzernchef Elon Musk fällt dann die Aufgabe zu, das Missgeschick auf seine charismatische Art und Weise wegzulächeln.

Genauso hat er in der Vergangenheit nicht erreichte Verkaufsziele oder hohe Verluste Teslas weggelächelt. Marktteilnehmer haben ihm vieles verziehen. So auch zuletzt. Im Vergleich zu ihrem Anfang Juni bei 177 US-Dollar erreichten Jahrestief hat sich die Tesla-Aktie zuletzt stark erholt gezeigt und ihrem Wert innerhalb weniger Monate in etwa verdoppelt.

