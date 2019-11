De Grey Mining Ltd.: Erweitertes Bohrprogramm beginnt auf Mallina DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Research Update/Prognose De Grey Mining Ltd.: Erweitertes Bohrprogramm beginnt auf Mallina 26.11.2019 / 08:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Company") teilt mit, dass auf Mallina ein fokussiertes Bohrprogramm mit 1 Kernbohrgerät und 2 RC-Bohrgeräten begonnen hat. Das Bohrprogramm zielt darauf ab, diesen Bereich schnell auf in geringer Tiefe liegende (20% auf über 1,2 Mio. Unzen, 28. September 2017. - Zunahme der gesamten Goldressource auf 1,4 Mio. Unzen im Jahr 2018, 3. Oktober 2018. - Zunahme der gesamten Goldressource um 21 % auf 1,7 Mio. Unzen im Jahr 2019, 16. Juli 2019. Exploration: - Bohrungen auf Mallina treffen weiter auf oberflächennahes Golderz, 15. Juni 2018. - Goldvererzung auf Mallina liefert weiterhin gute Ergebnisse, 1. März 2019. - Mehrere neue Ziele erhöhen Explorationspotenzial, 15. Juli 2019. - Bohrungen auf Mallina, neue Ziele und Metallurgieupdate, 15. Juli 2019. - Neue hochgradige Goldzonen auf Mallina, 27. September 2019. - Mallina liefert weiterhin gute Ergebnisse, 11. November 2019. Für weitere Informationen: Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u. Betriebsleiter) De Grey Mining Ltd Tel. +61-8-9381 4108 admin@degreymining.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. --------------------------------------------------------------------------- 26.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: De Grey Mining Ltd. 22 Railway Road WA, 6008 Subiaco Australien ISIN: AU000000DEG6 WKN: 633879 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 921569 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 921569 26.11.2019 ISIN AU000000DEG6 AXC0071 2019-11-26/08:34