Die britische Investmentbank HSBC hat Dic Asset von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11 auf 20 Euro fast verdoppelt. Analyst Thomas Martin führte in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine separate Bewertung des Geschäfts mit Immobilienfonds für institutionelle Investoren in sein Modell ein - mit einem dabei errechneten Zusatzwert von 6 Euro je Aktie. Deutlich höhere Schätzungen reflektierten außerdem die Übernahme der German Estate Group (GEG)./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 20:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2019 / 02:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1X3XX4

AXC0073 2019-11-26/08:39