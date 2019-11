Under Armour - Verbesserte Profitabilität und massive Unterstützung lassen hier auf einen schönen Bounce-Trade hoffen!

Bottom Fishing

Symbol:ISIN: US9043111072Heute wollen wir den US-amerikanischen Sportartikelhersteller Under Armour etwas genauer unter die Lupe nehmen. Gegründet 1996, hat der Konzern seinen Hauptsitz in Baltimore, Maryland von wo aus die Geschäfte und mehr als 15.000 Mitarbeiter geleitet werden. Ursprünglich als reine Marke für Kampfsportbekleidung und Funktionssportwäsche ins Leben gerufen, erstreckt sich das Produktsortiment inzwischen quer über alle Sportarten bis hin zu Freizeitmode und Schuhen. Die Umsatzzahlen bewegen sich derzeit auf einem Niveau von ca. 5,2 Mrd. USD pro Jahr, doch das Wachstum der letzten Jahre kam inzwischen zum Erliegen und der Konzern tritt auf der Stelle. Dies quittierten die Anleger auch bei der letzten Ergebnisverkündung zum dritten Quartal mit einer Verkaufswelle und einem 15 % Abwärtsgap, was die Aktie bis an die alte massive Unterstützung im Bereich von 17,35 bis 16,69 USD führte. Hier scheint sich der Wert zu fangen, das Abwärtsmomentum hat nachgelassen und die Aktie verweilt in einem fallenden Dreieck.Obwohl die Profitabilität des Unternehmens stetig besser wird und der Gewinn im letzten Quartal deutlich über den Erwartungen der Analysten lag wurde die Aktie weiter abgestraft. Nun ist sie an einem sehr interessanten Niveau angekommen, die Unterstützung aus dem letzten Winter sollte den Abverkauf stoppen, eine deutliche Gegenreaktion sehe ich als durchaus wahrscheinlich an. Die Abwärtstrendlinie des fallenden Dreieckes wurde bereits gebrochen, Käufer scheinen den Anteilsschein wieder vermehrt auf ihre Watchlist zu packen.Ein schönes Einstiegssignal ergäbe sich beim Durchbrechen des 2-Tageshochs von Fr. 15.11. und Montag 18.11. bei 17,90 USD. Den Stopp Loss könnten interessierte Trader unter den Unterstützungsbereich bei 16,65 USD platzieren.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in UAA