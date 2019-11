Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Telefonica von 7,40 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Carl Murdock-Smith erhöhte laut einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnprognosen (Ebitda) für den spanischen Telekomkonzern der Jahre 2019 bis 2021. Die Aktie betrachtet er zwar als günstig, räumt ihr aber kaum Chancen für eine überdurchschnittliche Performance ein./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-11-26/08:57

ISIN: ES0178430E18