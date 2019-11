Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lanxess von 84 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz konjunkturellen Gegenwinds habe der Spezialchemiekonzern im dritten Quartal robust abgeschnitten, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit weiteren Fortschritten bei der Profitabilität im Zuge von Portfolio- und Renditeverbesserungen. Das Kursziel macht der Experte nun am Jahr 2020 fest./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 11:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005470405