Spacefy bietet nun 5.500 Räumlichkeiten an

TORONTO, 25. November 2019 - Spacefy Inc. (Spacefy oder das Unternehmen) (CSE: SPFY; OTC: SPFYF; FRA: YSP), das Unternehmen, das einen auf dem Prinzip der Sharing Economy beruhenden Marktplatz für inspirierende Flächenvermietungen für die Kreativbranche betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass mittlerweile über 5.500 Räumlichkeiten auf der Plattform zum Angebot stehen.

Wir haben in diesem Jahr mit unserer Standortsuche einen langen Weg zurückgelegt, meint Russ Paterson, CEO von Spacefy. In weniger als einem Jahr haben wir unseren Bestand von etwas über 3.000 Räumlichkeiten zu Beginn von 2019 nahezu verdoppelt.

Die Website von Spacefy bietet eine Vielzahl von Räumlichkeiten, die stunden- oder tageweise gemietet werden können: von speziellen Nachbearbeitungs-, Studio-, Kunst- und Veranstaltungsräumen bis hin zu spannenden Drehorten aller Art (Wohn- und Ladenflächen, Büroräume sowie Gewerbe- und Industriestandorte). Die Eigentümer inserieren ihre Räumlichkeiten kostenlos und das Unternehmen erhält bei jeder Buchung eine Provision.

Unsere entscheidende Stärke liegt im kuratierten Bestand von Spacefy, so Herr Patterson weiter. Wir haben unser Angebot in Toronto, New York, Los Angeles und Vancouver dieses Jahr erheblich ausgebaut. Wir haben ebenfalls nach Standorten gesucht, um unsere Präsenz in Nordamerika zu erweitern, und bauen einen Bestand in mehr als 20 nordamerikanischen Städten auf.

Über Spacefy

Spacefy ist ein Marktplatz, der kreative Fachleute mit Räumlichkeiten für ihre Projekte, Inszenierungen und Veranstaltungen verbindet. Unter Nutzung der Vorteile der Sharing Economy bietet Spacify kreativen Köpfen Zugang zu einzigartigen und ungenutzten Räumlichkeiten und ermöglicht Immobilieneigentümern damit, mit ihren Räumlichkeiten weiter Geld zu verdienen.

Spacefy ist außerdem als Dienstleister im Bereich Produktionsfinanzierung tätig und unterstützt Kreative und Entwickler bei Ansuchen um Gewährung von Regierungszuwendungen sowie Einkommenssteuerrückvergütungen für Film-, TV- und Internet-Projekte.

