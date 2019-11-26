DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HCOB IS 15/25 DE000HSH4YR8 BAW/UFN
HCOB IS 15/25 DE000HSH4X70 BAW/UFN
HCOB IS 15/25 DE000HSH4W97 BAW/UFN
HCOB IS 12/21 DE000HSH32Y0 BAW/UFN
HCOB IS 15/25 DE000HSH4Y79 BAW/UFN
HCOB IS 15/25 DE000HSH4YP2 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HCOB IS 15/25 DE000HSH4YR8 BAW/UFN
HCOB IS 15/25 DE000HSH4X70 BAW/UFN
HCOB IS 15/25 DE000HSH4W97 BAW/UFN
HCOB IS 12/21 DE000HSH32Y0 BAW/UFN
HCOB IS 15/25 DE000HSH4Y79 BAW/UFN
HCOB IS 15/25 DE000HSH4YP2 BAW/UFN