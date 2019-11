Dank der starken Wall Street und erneuten Hoffnungen auf eine "Jetzt-aber-wirklich-Annäherung" im Handelsstreit zwischen China und den USA zeichnet sich am Morgen eine freundliche Tendenz am deutschen Aktienmarkt ab. Der DAX +0,09% wurde vor Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher taxiert auf 13.265 Punkten.Zu den Märkten gebe es derzeit eigentlich nichts mehr zu sagen, was nicht schon mehrfach gesagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...