Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstagmorgen ein schwacher Start ab. Konjunkturdaten aus Deutschland fielen schwächer als erwartet aus. Im April sank die Gesamtproduktion, während Volkswirte mit einem leichten Zuwachs gerechnet hatten. Im Blick stehen am Vormittag noch die ZEW-Konjunkturerwartungen.Knapp eine halbe Stunde vor Handelsbeginn wurde der DAX +0,03% rund 0,1 Prozent schwächer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...